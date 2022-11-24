Родриго: «Модрич удивился, когда узнал, что моему отцу скоро исполнится 36»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал о своих отношениях с полузащитником Лукой Модричем, у которого летом заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Я очень часто шучу с Модричем по поводу того, что он старый. Пару лет назад Каземиро однажды сказал ему, что моему отцу скоро исполнится 36 лет, тогда Лука удивился и сказал мне: «Видишь, ты должен уважать меня. Я мог бы быть твоим отцом», – написал Родриго в Players Tribune.

Напомним, Родриго выступает за мадридский «Реал» с лета 2019 года и с тех пор успел выиграть с командой два чемпионских титула Ла Лиги, а также Лигу чемпионов.