В «Реале» не переживают по поводу травмы Бензема

Руководство мадридского «Реала» не испытывает особой тревоги в связи с травмой нападающего Карима Бензема, который из-за своего состояния не смог помочь сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

По информации от журналиста Хорхе Пикона, в стане мадридского «Реала» уверены в том, что футболист будет готов принять участие в первом матче после чемпионата мира, который состоится в конце декабря в рамках Ла Лиги против «Вальядолида».

Напомним, месяц назад Бензема стал обладателем награды «Золотой мяч», благодаря чему его контракт со «сливочными» автоматически продлился до лета 2024 года.