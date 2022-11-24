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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коэнтрау: «Нет сомнений, что в нынешнем «Реале» Роналду забивал бы по 60 голов за сезон»

24 Ноября 2022 • 13:10 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау уверен в том, что нападающий Криштиану Роналду забивал бы минимум по 60 голов за сезон в нынешнем составе «королевского клуба».

«Нет сомнений, что в нынешнем «Реале» Роналду забивал бы по 60 голов за сезон. Уверен, никто в этом не сомневается», – цитирует Коэнтрау Madrid Zone.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Роналду может вернуться в мадридский «Реал», но эти разговоры были опровергнуты рядом авторитетных источников.

Сейчас Криштиану является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Фабиу Коэнтрау
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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