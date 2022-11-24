Бензема должен восстановиться через две недели

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема должен полностью восстановиться после травмы через две недели. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

По информации источника, француз проведёт мини-предсезонку с одним из представителей тренерского штаба «сливочных» Антонио Пинтусом. При этом Бензема уже точно не поможет сборной Франции на чемпионате мира, так как с момента восстановления после травмы ему ещё предстоит набрать форму, на что уйдёт довольно много времени.

Ранее Бензема получил своё повреждение в составе сборной Франции, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира. Из-за повреждений французам на этом турнире не могут помочь Поль Погба, Нголо Канте, Люка Эрнандес, Кристофер Нкунку и другие