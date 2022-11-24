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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста: «Моими примерами для подражания были Лаудруп и Гвардиола»

24 Ноября 2022 • 11:42 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» рассказал о том, на каких футболистов равнялся в молодости. В списке хавбека оказались Микаэль Лаудруп и Хосеп Гвардиола, под руководством которого Иньеста отыграл несколько лет в футболке «сине-гранатовых».

«Очень приятно, что Гави называет меня своим примером для подражания. Это вызывает гордость Что касается меня, в своё время я равнялся на игроков вроде Лаудрупа и Гвардиолы», – цитирует Иньесту Barca Universal.

Напомним, Лаудруп и Гвардиола ранее выступали за каталонскую «Барселону». Иньеста покинул клуб летом 2018 года, подписав контракт с японским «Виссел Кобе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Андрес Иньеста Хосеп Гвардиола Микаэль Лаудруп Гави
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