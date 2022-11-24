Иньеста: «Моими примерами для подражания были Лаудруп и Гвардиола»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» рассказал о том, на каких футболистов равнялся в молодости. В списке хавбека оказались Микаэль Лаудруп и Хосеп Гвардиола, под руководством которого Иньеста отыграл несколько лет в футболке «сине-гранатовых».

«Очень приятно, что Гави называет меня своим примером для подражания. Это вызывает гордость Что касается меня, в своё время я равнялся на игроков вроде Лаудрупа и Гвардиолы», – цитирует Иньесту Barca Universal.

Напомним, Лаудруп и Гвардиола ранее выступали за каталонскую «Барселону». Иньеста покинул клуб летом 2018 года, подписав контракт с японским «Виссел Кобе».