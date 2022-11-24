Родриго признался, что его переход в «Реал» мог сорваться в 2019 году

Нападающий мадридского «Реала» Родриго признался, что мог не перейти в «королевский клуб» летом 2019 года из «Сантоса». Напомним, нынешний сезон стал для бразильца уже четвёртым в футболке «сливочных».

«Я почти смирился с тем, что не буду играть за «Реал». Я собирался сыграть матч, когда папа рассказал мне о предложении от другого клуба. Тогда я спросил его: «А как насчёт «Реала»?» Он сказал: «Пфф, ничего». Я ответил: «Давай ещё немного подождем», – цитирует нападающего Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне на счету Родриго 4 гола и 4 результативные передачи в чемпионате Испании.