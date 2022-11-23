Асенсио: «Хочу остаться в «Реале» ещё на 10 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио хотел бы остаться в «королевском клубе» ещё на 10 лет. Об этом хавбек сборной Испании сообщил в интервью изданию Marca. Напомним, что летом у футболиста заканчивается контракт с «королевским клубом».

«Надеюсь, что смогу продлить контракт и буду счастлив в мадридском «Реале». Я хочу остаться в этом клубе ещё на 10 лет, но решаю не только я, многое зависит от самого клуба», – сказал Асенсио.

Ранее Асенсио связывали с переходом в «Барселону» на правах свободного агента следующим летом, но никаких серьёзных переговоров между сторонами пока не состоялось.