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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» следит за Жорди Альбой

23 Ноября 2022 • 14:47 Комментировать

Опытный защитник «Барселоны» Жорди Альба находится в сфере интересов «Атлетико». Как сообщает El Nacional, мадридский клуб может попробовать подписать 33-летнего футболиста в обозримом будущем. «Матрасники» в настоящий момент ищут замену для Ренана Лоди, перебравшегося летом в английский «Ноттингем Форест».

Отмечается, что «Барселона» готова расстаться с Жорди Альбой, учитывая его возраст. Действующий контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
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