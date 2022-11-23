«Атлетико» следит за Жорди Альбой

Опытный защитник «Барселоны» Жорди Альба находится в сфере интересов «Атлетико». Как сообщает El Nacional, мадридский клуб может попробовать подписать 33-летнего футболиста в обозримом будущем. «Матрасники» в настоящий момент ищут замену для Ренана Лоди, перебравшегося летом в английский «Ноттингем Форест».

Отмечается, что «Барселона» готова расстаться с Жорди Альбой, учитывая его возраст. Действующий контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.