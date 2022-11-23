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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Брайтвайт: «Я ушёл из «Барселоны» не по футбольным причинам»

23 Ноября 2022 • 14:41 Комментировать

Нападающий Мартин Брайтвайт дал комментарий по поводу своего ухода из «Барселоны».

«Это было странно. Много чего происходило, много политики. Я доказал, что могу быть важным игроком, но я не получил шанса. Это часть игры – иногда всё решает бизнес. Я знал, что клуб хочет, чтобы я ушёл, но я также знал, что это было не по футбольным причинам. Теперь это в прошлом, я получил опыт. Я не принимаю эти вещи близко к сердцу», - рассказал Брайтвайт The Guardian.

В настоящий момент 31-летний Мартин Брайтвайт выступает за «Эспаньол». В девяти матчах за эту команду датчанин забил три гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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