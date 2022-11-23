Тчуамени: «В мире нет клуба лучше, чем «Реал» Мадрид»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени в очередной раз признался в любви «королевскому клубу». Напомним, что француз стал игроком сливочных летом этого года, когда перешёл из «Монако» за 80 миллионов евро.

«Реал» Мадрид – величайший клуб в мире. Если ты хочешь добиться великих вещей и сотворить историю в спорте, в мире нет лучшего места, чем «Реал» Мадрид», – цитирует полузащитника сборной Франции Le Parisien.

Напомним, Тчуамени вчера играл в основе команды Дидье Дешама в матче первого тура чемпионата мира против Австралии, который закончился разгромной победой Франции со счётом 4:1.