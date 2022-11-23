Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Пока не принимал решения о том, что останусь в «Реале»

23 Ноября 2022 • 12:05 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не принимал решения относительно того, что останется в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, действующее соглашение хорвата со «сливочными» истекает летом 2023 года.

«Я ещё не принял никакого решения о том, чтобы остаться в «Реале». Я думаю только о чемпионате мира и сборной. Посмотрим, как далеко мы продвинемся», – сказал Модрич на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что новый контракт Модрича – уже решённое дело. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за «сливочных» 13 матчей в чемпионате Испании, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» всерьёз заинтересовался молодым защитником «Лиона»
12:50 · Германия. Бундеслига
Перес лично настаивает на трансфере Беллингема
12:40 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «В мире нет клуба лучше, чем «Реал» Мадрид»
12:28 · Германия. Бундеслига
​«Реал» просмотрит игрока «Баварии» на чемпионате мира
12:05 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Пока не принимал решения о том, что останусь в «Реале»
11:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус появится в стартовом составе Бразилии на матч с Сербией
11:43 · Испания. Ла Лига
Асенсио объяснил, почему летом остался в «Реале»
11:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» пригласил окружение Эндрика посетить Мадрид
11:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сразу 7 игроков «Барселоны» выйдут в старте Испании на матч с Коста-Рикой
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Ливерпуль» – фавориты на трансфер Беллингема
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Очень хорошо себя чувствую перед началом чемпионата мира»
11:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Неймара может стать новым агентом Родриго
10:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эксперт BBC Пирс – об игре Тчуамени против Австралии: «Он был просто везде»
10:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» претендуют на форварда сборной Португалии
10:45 · Испания. Ла Лига
Кубо высказался о возможном возвращении в «Реал»
Все новости
Рекомендуем