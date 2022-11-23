Модрич: «Пока не принимал решения о том, что останусь в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не принимал решения относительно того, что останется в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, действующее соглашение хорвата со «сливочными» истекает летом 2023 года.

«Я ещё не принял никакого решения о том, чтобы остаться в «Реале». Я думаю только о чемпионате мира и сборной. Посмотрим, как далеко мы продвинемся», – сказал Модрич на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что новый контракт Модрича – уже решённое дело. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за «сливочных» 13 матчей в чемпионате Испании, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.