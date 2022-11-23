«Реал» пригласил окружение Эндрика посетить Мадрид

Нападающий «Палмейраса» Эндрик стал на шаг ближе к трансферу в мадридский «Реал». По информации от Diario AS, окружение футболиста в ближайшее время посетит столицу Испании по личному приглашению от руководства «королевского клуба».

16-летний Эндрик своими выступлениями в чемпионате Бразилии привлёк внимание множества европейских топ-клубов. Помимо мадридского «Реала», в услугах Эндрика заинтересованы также лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

Напомним, что сам нападающий ранее заявил о намерении отправиться в клуб, который предоставит лучшие условия для его семьи.