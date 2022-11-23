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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кубо высказался о возможном возвращении в «Реал»

23 Ноября 2022 • 10:45 Комментировать
Депортиво Кория
...
Реал Сосьедад
20.12 21:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо высказался насчёт возможного возвращения в мадридский «Реал». Напомним, японец числился игроком «королевского клуба» до этого лета, пока не оформил трансфер в стан басков на постоянной основе.

«Возвращение в мадридский «Реал»? Я пока не знаю, что произойдёт в будущем. Пока что я сосредоточен на выступлениях за «Реал Сосьедад», – цитирует футболиста испанское издание Marca.

В бытность игроком мадридского «Реала» Кубо целых 4 раза уходил в аренду в другие испанские клубы, среди которых были «Вильярреал», «Хетафе» и «Мальорка». В стан последних полузащитник уходил в аренду дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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ДЕПОРТИВО КОРИЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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