Роналду не вернётся в «Реал»

Мадридский «Реал» не собирается возвращать Криштиану Роналду, покинувшего «Манчестер Юнайтед».

Экс-звезда «сливочных» со вторника пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В скором времени португалец приступит к поиску нового клуба, но «Реала» среди претендентов не будет, докладывает Marca. Руководство мадридцев верит в Карима Бензема и не планирует подписывать замену действующему обладателю «Золотого мяча».

Криштиану Роналду провёл в «Реале» самые успешные годы своей карьеры, отметившись 450 голами в 438 матчах за команду в период с 2009 по 2018 год.