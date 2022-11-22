Фелиш по-прежнему хочет покинуть «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш надеется сменить клуб в январское трансферное окно.

Несмотря на слова наставника «матрасников» о нежелании клуба расставаться с португальцем, игрок всё-таки не горит желанием оставаться, докладывают источники из Испании. Фелиш недоволен своим положением и считает, что переход положительно скажется на его карьере. Ранее сообщалось, что «Атлетико» до сих пор не получил ни одного предложения по 23-летнему форварду.

Жоау Фелиш стал автором четырёх забитых мячей и трёх результативных передач в 18 матчах нынешнего сезона за коллектив Диего Симеоне.