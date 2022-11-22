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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш по-прежнему хочет покинуть «Атлетико»

22 Ноября 2022 • 22:46 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.20 X 6.10 2 16.00
31.12 17:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш надеется сменить клуб в январское трансферное окно.

Несмотря на слова наставника «матрасников» о нежелании клуба расставаться с португальцем, игрок всё-таки не горит желанием оставаться, докладывают источники из Испании. Фелиш недоволен своим положением и считает, что переход положительно скажется на его карьере. Ранее сообщалось, что «Атлетико» до сих пор не получил ни одного предложения по 23-летнему форварду.

Жоау Фелиш стал автором четырёх забитых мячей и трёх результативных передач в 18 матчах нынешнего сезона за коллектив Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М ЭЛЬЧЕ
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