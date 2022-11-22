«Атлетико» провалился в этом еврокубковом сезоне, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. В чемпионате Испании дела «матрасников» тоже складываются неважно – команда располагается на пятой строчке. Перед паузой, связанной с чемпионатом мира, «Атлетико» набрал только одно очков в трёх матчах.

Как сообщает Mundo Deportivo, будущее главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне является неопределённым. Если руководители клуба в какой-то момент всё же решат расстаться с аргентинцем, то клуб может обратиться к кандидатуре Луиса Энрике. В настоящий момент этот специалист возглавляет сборную Испании.