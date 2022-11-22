Турецкий клуб хочет купить форварда «Барселоны»

Нападающий сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Мемфис Депай может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По сведениям портала Goal.com, у форварда есть вариант трудоустройства в чемпионате Турции.

Заинтересованность в трансфере нидерландского футболиста проявляет стамбульский «Галатасарай». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы продать Депая за пять миллионов евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий принял участие всего в двух встречах, в которых отметился одним забитым мячом.