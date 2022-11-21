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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» не ищет замену Бензема слухи

21 Ноября 2022 • 21:12 Комментировать

Карим Бензема пропустил последние матчи «Реала» из-за проблем со здоровьем. Казалось, что форвард восстановится к чемпионату мира, но перед стартом турнира он снова угодил в лазарет. Как следствие, за сборную Франции в Катаре Бензема не сыграет.

В СМИ появлялось много информации о намерении «Реала» подписать нападающего на замену Кариму Бензема. Впрочем, информация эта не соответствует действительности. По данным издания Marca, на фоне травм Бензема «сливочные» не планируют подписывать нового форварда зимой. В клубе уверены, что Карим наберёт форму и продолжит показывать хорошие выступления, а прикрывать его будет Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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