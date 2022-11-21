Карим Бензема пропустил последние матчи «Реала» из-за проблем со здоровьем. Казалось, что форвард восстановится к чемпионату мира, но перед стартом турнира он снова угодил в лазарет. Как следствие, за сборную Франции в Катаре Бензема не сыграет.

В СМИ появлялось много информации о намерении «Реала» подписать нападающего на замену Кариму Бензема. Впрочем, информация эта не соответствует действительности. По данным издания Marca, на фоне травм Бензема «сливочные» не планируют подписывать нового форварда зимой. В клубе уверены, что Карим наберёт форму и продолжит показывать хорошие выступления, а прикрывать его будет Родриго.