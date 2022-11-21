​«Барселона» обсуждает с де Йонгом и тер Штегеном снижение зарплат

«Барселона» ведёт обсуждения с вратарём Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом. Стороны говорят о возможном сокращении заработной платы по контракту. Как сообщает Mundo Deportivo, тер Штеген и де Йонг готовы пойти навстречу клубу, чтобы помочь ему улучшить своё финансовое положение.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Барселона» пыталась продать Френки де Йонга во многом из-за его высокого оклада. Впрочем, нидерландец остался в команде, поскольку не хотел никуда уходить.

Ранее Френки де Йонг рассказывал, как «Барселона» его раздражала.