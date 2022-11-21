Хави: «Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Левандовски...

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Роберта Левандовски. Напомним, после своего удаления в матче с «Осасуной» форвард показал жест, который был принят, как оскорбление арбитра. За это футболист получил трехматчевую дисквалификацию.

«Мы собираемся подать апелляцию, мы считаем, что это чрезмерное наказание, потому что это был импульсивный жест, он это уже объяснил. Это слишком большое наказание», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. Тренер надеется, что у «Барселоны» получится уменьшить дисквалификацию для Левандовски.

«Сине-гранатовые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 туров.