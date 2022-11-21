Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Левандовски

21 Ноября 2022 • 17:31 Комментировать (1)

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Роберта Левандовски. Напомним, после своего удаления в матче с «Осасуной» форвард показал жест, который был принят, как оскорбление арбитра. За это футболист получил трехматчевую дисквалификацию.   

«Мы собираемся подать апелляцию, мы считаем, что это чрезмерное наказание, потому что это был импульсивный жест, он это уже объяснил. Это слишком большое наказание», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. Тренер надеется, что у «Барселоны» получится уменьшить дисквалификацию для Левандовски.

«Сине-гранатовые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
21 Ноября 2022 в 17:41
Хави: «Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Левандовски...----

клуб считает, что это слишком мягкое наказание и намерен просить увеличить дискву еще на 3-4 матча...)))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
17:38 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» обсуждает с де Йонгом и тер Штегеном снижение зарплат
17:31 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Левандовски 1
17:23 · Испания. Ла Лига
Хави: Моё будущее в «Барселоне» зависит от результатов
14:54 · Испания. Ла Лига
​Асенсио рассказал, когда решится его будущее
14:13 · Испания. Ла Лига
Асенсио высказался о переходе из «Реала» в «Барселону»
13:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» поддержал Бензема, пропускающего ЧМ-2022
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гризманн: «Я видел Бензема после травмы, у него был очень печальный вид»
11:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба: «Луис Энрике – лучший тренер в мире»
10:53 · Испания. Ла Лига
Куман: «Депай – отличный человек и настоящий профессионал»
10:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Милитао – о том, почему Винисиус запасной в сборной Бразилии: «В команде есть и другие хорошие игроки»
10:23 · Испания. Ла Лига
Азар считает, что его падение в «Реале» началось с возвращением Анчелотти 1
09:27 · Россия. Премьер-лига
Мусаев считает, что из-за требований по зарплатам проще взять игрока Сегунды, чем россиянина
09:18 · Испания. Ла Лига
Азар: «Воспринимаю время в «Реале» как провал» 1
20 Ноября
20:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Депая за 5 миллионов евро
16:45 · Испания. Ла Лига
Мостовой о словах Шалимова: «Может, он выпивший был»
Все новости
Рекомендуем