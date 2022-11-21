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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Моё будущее в «Барселоне» зависит от результатов

21 Ноября 2022 • 17:23 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о тяжелой работе на посту наставника каталонского клуба.

«Тебя судят и критикуют. Ты страдаешь на скамейке «Барселоны», с этим нелегко справиться, особенно, если ты вышел из этого клуба. Один год на скамейке «Камп Ноу» равен десяти», — приводит слова Хави Mundo  Deportivo.

Специалист заявил, что его будущее в клубе будет зависеть от результатов, любой тренер топ-команды зависит от результатов, ведь ожидания от «Барселоны» всегда высоки.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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