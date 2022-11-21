​Асенсио рассказал, когда решится его будущее

Действующий контракт Марко Асенсио с «Реалом» рассчитан до конца сезона. Атакующий полузащитник в последнее время не получает достаточно игрового времени, поэтому слухи то и дело связывают его с другими клубами, в частности с «Миланом» и «Барселоной». Сам Асенсио дал комментарий по поводу своих планов.

«Всё зависит не только от меня, а ещё и от клуба. Мы примем решение после чемпионата мира», - рассказал Асенсио изданию Marca.

При этом Асенсио дал понять, что его приоритетом является продление контракта с «Реалом».

«Я очень счастлив в «Реале» и надеюсь, что так будет ещё много лет», - отметил футболист.