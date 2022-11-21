Асенсио высказался о переходе из «Реала» в «Барселону»

Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался об информации о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Никогда не рассматривал «Барселону» в качестве варианта продолжения карьеры. Меня все устраивает в «Реале». В мадридском клубе чувствую себя комфортно. Но я не знаю, что ждет меня в будущем», - передает слова 26-летнего футболиста El Chiringuito.

Марко выступает за «Реал» с лета 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона. Трансферная стоимость полузащитника – 25 миллионов евро.