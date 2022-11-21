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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар считает, что его падение в «Реале» началось с возвращением Анчелотти

21 Ноября 2022 • 10:23 Комментировать (1)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Бельгийский нападающий Эден Азар, в 2019 году с большой помпой перебравшийся в мадридский «Реал», уже не скрывает того, что считает свое сотрудничество с испанским клубом провальным.

По словам бельгийца, его проблемы усугубились с возвращением к рулю клуба итальянца Карло Анчелотти - при французском специалисте Зинедине Зидане, считает Азар, ситуация была худо-бедно нормальной.

- С Анчелотти мы очень мало разговариваем. В этом сезоне вообще поговорили лишь пять минут в общей сложности. При Зидане я играл неплохо, мне жаль, что он ушел, - цитирует слова Азара французское издание L'Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Ноября 2022 в 10:30
ты вообще почти не играл в РМ, не надо гнать....хрусталик....
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