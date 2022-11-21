Азар считает, что его падение в «Реале» началось с возвращением Анчелотти

Бельгийский нападающий Эден Азар, в 2019 году с большой помпой перебравшийся в мадридский «Реал», уже не скрывает того, что считает свое сотрудничество с испанским клубом провальным.

По словам бельгийца, его проблемы усугубились с возвращением к рулю клуба итальянца Карло Анчелотти - при французском специалисте Зинедине Зидане, считает Азар, ситуация была худо-бедно нормальной.

- С Анчелотти мы очень мало разговариваем. В этом сезоне вообще поговорили лишь пять минут в общей сложности. При Зидане я играл неплохо, мне жаль, что он ушел, - цитирует слова Азара французское издание L'Equipe.