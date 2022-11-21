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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Воспринимаю время в «Реале» как провал»

21 Ноября 2022 • 09:18 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о времени, проведённом в испанском клубе.

По словам 31-летнего футболиста, он не чувствует себя победителем прошлогодней Лиги чемпионов, так как провёл слишком мало матчей в составе «сливочных» и не сумел оказать значительного влияния на результат команды.

«Воспринимаю проведённое в «Реале» время как провал. Это ненормально — получить столько травм, у меня никогда не было возможности продемонстрировать, на что я способен», — цитирует Азара Mundo Deportivo.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бельгийца всего в 7,5 миллионов евро.

В общей сложности за «Реал» вингер провёл 72 матча, забив в них семь голов и отдав 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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