«Барселона» готова продать Депая за 5 миллионов евро

Каталонская «Барселона» собирается расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в январское трансферное окно. По сообщениям журналистов Calciomercato, «сине-гранатовые» готовы продать футболиста всего за пять миллионов евро. Такая стоимость связана с тем, что действующий контракт Мемфиса с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландца в 20 миллионов. В нынешнем сезоне Мемфис принял участие всего в двух матчах Ла Лиги и отметился одним забитым мячом.