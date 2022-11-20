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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова продать Депая за 5 миллионов евро

20 Ноября 2022 • 20:54 Комментировать

Каталонская «Барселона» собирается расстаться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем в январское трансферное окно. По сообщениям журналистов Calciomercato, «сине-гранатовые» готовы продать футболиста всего за пять миллионов евро. Такая стоимость связана с тем, что действующий контракт Мемфиса с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландца в 20 миллионов. В нынешнем сезоне Мемфис принял участие всего в двух матчах Ла Лиги и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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