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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой о словах Шалимова: «Может, он выпивший был»

20 Ноября 2022 • 16:45 Комментировать
Сельта
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Севилья
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31.12 17:00

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова известного тренера Игоря Шалимова, ранее заявившего, что испанский клуб отказался устанавливать памятник российскому футболисту, ответив ему в грубой форме.

«Пускай говорит всё, что хочет. Как с моей стороны выглядела история с памятником? Я не знаю. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. В составе испанского клуба россиянин провёл в общей сложности 276 матчей, забив в них 70 голов и отдав 22 результативные передачи. Также вместе с командой из Виго полузащитник стал обладателем Кубка Интертото в 2000 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Александр Мостовой Игорь Шалимов
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