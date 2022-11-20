​Де Йонг: «Надеюсь провести в «Барселоне» ещё 8-10 лет»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сказал несколько слов о своём будущем. Несмотря на некоторые проблемы в отношениях с клубом, нидерландский футболист не планирует никуда уходить.

«Я очень счастлив в «Барселоне». Когда я играю, это здорово, плюс здесь идеальное место для жизни. Я вижу себя игроком «Барселоны» как можно дольше. Лично я надеюсь провести в клубе ещё 8-10 лет», - сказал де Йонг De Telegraaf.

В сезоне 2022/2023 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 17 матчей. В них 25-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что в «Барселону» Френки де Йонг перешёл летом 2019 года из «Аякса».