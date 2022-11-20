Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Де Йонг рассказал, как «Барселона» его раздражала

20 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать (1)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пожаловался на действия клуба в ситуации с его контрактом.

«Я не был тем, кто «слил» информацию о моём контракте с «Барселоной». Помимо меня только одна сторона знала об этом, и это был клуб…

Потом возникли вопросы о том, действителен ли мой контракт, потому что его заключали при прошлом президенте «Барселоны». Меня очень раздражали эти действия клуба», - высказался де Йонг, чьи слова приводит на своих страницах De Telegraaf.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Барселона» явно пыталась продать Френки де Йонга во многом из-за его высокой заработной платы.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
20 Ноября 2022 в 15:05
​Де Йонг рассказал, как «Барселона» его раздражала......

эх, Френки, Барса многих раздражает, не только тебя )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
15:19 · Германия. Бундеслига
«Барселона» собирает подписать Менье в январе
14:52 · Испания. Ла Лига
​Де Йонг рассказал, как «Барселона» его раздражала 1
14:30 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на топ-футболиста «Баварии» 1
13:36 · Италия. Серия А
«Реал» предлагает «Ювентусу» громкий обмен игроками 1
13:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» будет следить за игроком сборной Германии на ЧМ-2022
12:54 · Испания. Ла Лига
Касильяс объяснил, почему вратарю тяжело выиграть «Золотой мяч» 1
12:46 · Англия. Премьер-лига
Брайтвайт выбрал между Месси и Роналду
12:04 · Испания. Ла Лига
Хави знает, за что его могут выгнать из «Барселоны»
11:21 · Италия. Серия А
Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»
03:08 · Испания. Ла Лига
Бускетс намекнул на скорый уход из «Барселоны»
02:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, как долго не сможет играть Бензема
01:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Впервые с 1978 года действующий обладатель «Золотого мяча» пропустит чемпионат мира 1
00:46 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Суперлига уничтожит основную суть футбола»
19 Ноября
23:12 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Тер Штеген смотрел на меня как на самого странного человека в мире, когда я шутил»
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов воспользоваться отказом «Реала» платить требуемую сумму за Беллингема слухи
Все новости
Рекомендуем