​Де Йонг рассказал, как «Барселона» его раздражала......

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пожаловался на действия клуба в ситуации с его контрактом.

«Я не был тем, кто «слил» информацию о моём контракте с «Барселоной». Помимо меня только одна сторона знала об этом, и это был клуб…

Потом возникли вопросы о том, действителен ли мой контракт, потому что его заключали при прошлом президенте «Барселоны». Меня очень раздражали эти действия клуба», - высказался де Йонг, чьи слова приводит на своих страницах De Telegraaf.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Барселона» явно пыталась продать Френки де Йонга во многом из-за его высокой заработной платы.