Касильяс объяснил, почему вратарю тяжело выиграть «Золотой мяч»

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс считает, что вратарю практически нереально соперничать с полевыми игроками в борьбе за «Золотой мяч».

«Жаль говорить такое, но я не верю в это. Роль голкипера не считают важной, о ней просто забывают, когда выбирают лучшего футболиста мира. Для голкиперов придумали приз имени Льва Яшина. Это нужно было сделать намного раньше», - передает слова Касильяса газета Marca.

Напомним, что вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа остался недоволен своим местом в голосовании на «Золотой мяч» в этом году. Бельгийский вратарь, выигравший Ла Лигу и Лигу чемпионов, занял седьмую позицию.