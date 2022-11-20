Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Касильяс объяснил, почему вратарю тяжело выиграть «Золотой мяч»

20 Ноября 2022 • 12:54 Комментировать

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс считает, что вратарю практически нереально соперничать с полевыми игроками в борьбе за «Золотой мяч».

«Жаль говорить такое, но я не верю в это. Роль голкипера не считают важной, о ней просто забывают, когда выбирают лучшего футболиста мира. Для голкиперов придумали приз имени Льва Яшина. Это нужно было сделать намного раньше», - передает слова Касильяса газета Marca.

Напомним, что вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа остался недоволен своим местом в голосовании на «Золотой мяч» в этом году. Бельгийский вратарь, выигравший Ла Лигу и Лигу чемпионов, занял седьмую позицию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Икер Касильяс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
13:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» будет следить за игроком сборной Германии на ЧМ-2022
12:54 · Испания. Ла Лига
Касильяс объяснил, почему вратарю тяжело выиграть «Золотой мяч»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Брайтвайт выбрал между Месси и Роналду
12:04 · Испания. Ла Лига
Хави знает, за что его могут выгнать из «Барселоны»
11:21 · Италия. Серия А
Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»
03:08 · Испания. Ла Лига
Бускетс намекнул на скорый уход из «Барселоны»
02:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, как долго не сможет играть Бензема
01:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Впервые с 1978 года действующий обладатель «Золотого мяча» пропустит чемпионат мира 1
00:46 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Суперлига уничтожит основную суть футбола»
19 Ноября
23:12 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Тер Штеген смотрел на меня как на самого странного человека в мире, когда я шутил»
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов воспользоваться отказом «Реала» платить требуемую сумму за Беллингема слухи
22:30 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я уже не смогу играть так, как играл в 2018 году»
22:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проведёт переговоры по новому контракту с Бальде на следующей неделе
20:38 · Испания. Ла Лига
Отец Эндрика назвал единственный топ-клуб, сделавший официальное предложение по игроку
19:43 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить 150 млн евро за 19-летнего англичанина
Все новости
Рекомендуем