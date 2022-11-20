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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави знает, за что его могут выгнать из «Барселоны»

20 Ноября 2022 • 12:04 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес догадывается, в каком случае его могут уволить с занимаемой должности.

Согласно данным журналистов Diario Sport, специалист считает, что «сине-гранатовые» укажут ему на дверь, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне. При этом сам Эрнандес уверен, что клуб сможет добиться успеха. Он делает большую ставку на триумф в чемпионате Испании.

В Ла Лиге каталонский коллектив занимает первое место после 14 туров. Подопечные Хави опережают идущий вторым мадридский «Реал» на два балла.

Напомним, что «Барса» вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе и теперь выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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