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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Суперлига уничтожит основную суть футбола»

20 Ноября 2022 • 00:46 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался против проекта Суперлиги, продвигаемого президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Эта концепция опасна для футбола, потому что может уничтожить его главную суть. Суперлига разрушит устройство национальных лиг, вместе с этим сотни тысяч людей лишатся рабочих мест. В Испании интерес к национальным лигам гораздо выше, чем к матчам группового этапа Лиги чемпионов: даже Сегунда [вторая испанская лига] вызывает больше интереса внутри нашей страны, чем условный матч «Баварии» против «Ювентуса», – приводит издание TMW заявление Тебаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Ла Лига Сегунда Хавьер Тебас Суперлига Европы
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