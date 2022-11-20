Тебас: «Суперлига уничтожит основную суть футбола»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался против проекта Суперлиги, продвигаемого президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Эта концепция опасна для футбола, потому что может уничтожить его главную суть. Суперлига разрушит устройство национальных лиг, вместе с этим сотни тысяч людей лишатся рабочих мест. В Испании интерес к национальным лигам гораздо выше, чем к матчам группового этапа Лиги чемпионов: даже Сегунда [вторая испанская лига] вызывает больше интереса внутри нашей страны, чем условный матч «Баварии» против «Ювентуса», – приводит издание TMW заявление Тебаса.