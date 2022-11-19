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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Я уже не смогу играть так, как играл в 2018 году»

19 Ноября 2022 • 22:30 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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31.12 17:00

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признался, что не сможет вернуться на пиковый уровень.

После успешных лет в лондонском «Челси» бельгиец перебрался в мадридский «Реал» за 115 млн евро в статусе одного из лучших игроков мира на своей позиции, но в Мадриде дела не задались.

«Я уже не смогу показывать тот уровень, что показывал в 2018 году, я слишком много страдал морально и физически. Мне не стыдно это признавать. В 2018 году я был, пожалуй, в десятке лучших футболистов мира», – цитирует L’Equipe 31-летнего игрока.

В составе «сливочных» Эден Азар провёл 72 матча, отметившись семью голами и 11 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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