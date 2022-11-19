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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ледяхов: «Меня в Испании называли «Принц», а Мостового — «Царь»

19 Ноября 2022 • 17:36 Комментировать
Нумансия
...
Спортинг Хихон
20.12 21:00

Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» и Эйбара Игорь Ледяхов рассказал о прозвищах российских футболистов, выступавших в Испании.

По словам Ледяхова, «Царём» в этой стране называли только Александра Мостового, когда он выступал за «Сельту». У него же было другое прозвище.

«Меня в Испании называли не «Царь», а «Принц». Нас в Испании было много: Карпин, Мостовой, Черышев, Онопко и Никифоров. Ещё Игорь Добровольский был в мадридском «Атлетико» и Бесчастных играл в «Расинге», — цитирует Ледяхова Sport24.

Напомним, что наибольшее количество матчей в своей карьере (123) Ледяхов провёл именно за «Спортинг», однако в Испании российскому футболисту не удалось выиграть ни одного трофея. Тем не менее в составе московского «Спартака» хавбек стал трёхкратным чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Игорь Ледяхов
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