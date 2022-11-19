Минасов считает, что Дзюба мог бы заиграть в Ла Лиге

Футбольный агент Арсен Минасов ответил на вопрос, смог бы нападающий Артём Дзюба заиграть в чемпионате Испании.

«Вполне мог бы. Да и не только в Сегунде. Мог бы даже в некоторых командах Примеры. Но опять же, это если мы говорим только о его спортивных возможностях», — цитирует слова Минасова «Матч ТВ».

При этом менеджер отметил, что в Сегунде действует очень жесткий лимит на игроков не из Евросоюза, Дзюбе пришлось бы тяжело в плане конкуренции. Нужно обратить внимание и на финансовую составляющую, футболист стоит дорого, поэтому клубы могут его не потянуть, только если сам игрок не поедет туда из-за любви к футболу, добавил агент.

Напомним, 34-летний российский форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа этого года.