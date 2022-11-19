«Барселона» - лидер по посещаемости среди клубов Европы

Стал известен европейский клуб, который собирает наибольшее количество зрителей на домашних матчах. Как информирует издание Mundo Deportivo, это каталонская «Барселона». Средняя посещаемость игр на «Камп Ноу» составляет 83194 человека.

На втором месте расположилась дортмундская «Боруссия» - 81032, а топ-3 замкнула мюнхенская «Бавария» (75007).

В десятку самых посещаемых клубов Европы также вошли: «МЮ», «Милан», «Интер», «Марсель», «Рома», «Шальке» и «Арсенал».

По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на два балла.