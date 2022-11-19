Месси назвал условие возвращения в «Барселону»

Стало известно, на каких условиях 35-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинет парижский гранд и вернется в каталонскую «Барселону». По сведениям El Nacional, семикратный обладатель «Золотого мяча» рассмотрит этот вариант, если главным тренером команды останется Хави Эрнандес. Это единственное условие звездного футболиста, адресованное руководству клуба.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». Он выступал за первую команду каталонского гранда с 2005 по 2021 год, после чего покинул клуб в статусе свободного агента и присоединился к «ПСЖ». Его действующее трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до середины следующего года.