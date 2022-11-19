Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси назвал условие возвращения в «Барселону»

19 Ноября 2022 • 00:12 Комментировать (1)

Стало известно, на каких условиях 35-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинет парижский гранд и вернется в каталонскую «Барселону». По сведениям El Nacional, семикратный обладатель «Золотого мяча» рассмотрит этот вариант, если главным тренером команды останется Хави Эрнандес. Это единственное условие звездного футболиста, адресованное руководству клуба.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». Он выступал за первую команду каталонского гранда с 2005 по 2021 год, после чего покинул клуб в статусе свободного агента и присоединился к «ПСЖ». Его действующее трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до середины следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
beagli
19 Ноября 2022 в 00:26
Пpогнозы на футбол b e t - g p . r u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
00:34 · Испания. Ла Лига
Игровую майку с последнего матча Пике поместили в клубный музей «Барселоны»
18 Ноября
23:57 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла замену Пике
23:36 · Испания. Ла Лига
Почеттино не исключает, что однажды возглавит «Реал»
23:20 · Испания. Ла Лига
Бускетс хотел уйти из «Барселоны» этой зимой, но передумал
21:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию
21:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» планирует приобрести воспитанника «Барселоны»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Руни сравнил «Барселону» Гвардиолы с нынешним «Манчестер Сити» 1
20:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Мне нравится, как играет Гави»
20:37 · Испания. Ла Лига
«Севилья» приложит все усилия для подписания Депая
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: Мы с Родриго очень боялись получить травму и пропустить ЧМ-2022
18:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал о совете, который ему дал Бензема
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 3
15:41 · Испания. Ла Лига
Воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес: «Не исключаю, что однажды окажусь в «Реале»
13:54 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила Бельерина клубу Серии А
13:30 · Италия. Серия А
Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»
Все новости
Рекомендуем