Почеттино не исключает, что однажды возглавит «Реал»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как относится к вероятному назначению в мадридский «Реал» в будущем.

Ранее приводились слова специалиста в отношении «Манчестер Юнайтед» о том, что «поезд не приходит однажды». В подобном ключе аргентинец относится к работе в мадридском гранде: «Реал» Мадрид? Как я уже говорил, не думаю, что поезд приходит только один раз. Бывают времена, когда нужно быть терпеливым. Всё возможно, посмотрим», – сказал в интервью Marca ныне безработный рулевой.

По слухам, осенью Маурисио Почеттино мог возглавить «Астон Виллу» и «Вильярреал», но отказал обоим клубам.