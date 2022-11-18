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Чемпионат Испании. Ла Лига

Почеттино не исключает, что однажды возглавит «Реал»

18 Ноября 2022 • 23:36 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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31.12 17:00

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как относится к вероятному назначению в мадридский «Реал» в будущем.

Ранее приводились слова специалиста в отношении «Манчестер Юнайтед» о том, что «поезд не приходит однажды». В подобном ключе аргентинец относится к работе в мадридском гранде: «Реал» Мадрид? Как я уже говорил, не думаю, что поезд приходит только один раз. Бывают времена, когда нужно быть терпеливым. Всё возможно, посмотрим», – сказал в интервью Marca ныне безработный рулевой.

По слухам, осенью Маурисио Почеттино мог возглавить «Астон Виллу» и «Вильярреал», но отказал обоим клубам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Маурисио Почеттино
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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