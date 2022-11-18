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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» приложит все усилия для подписания Депая

18 Ноября 2022 • 20:37 Комментировать

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи планирует сделать всё для подписания нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Об этом информирует Football Espana. Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует избавиться от нидерландца предстоящей зимой для разгрузки зарплатной ведомости. По сведениям СМИ, «сине-гранатовые» готовы отпустить Депая бесплатно.

Источник отмечает, что сам футболист не рассматривает вариант перехода в «Севилью», он хочет перейти в топ-клуб.

В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие лишь в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Мемфис Депай Рамон Мончи
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