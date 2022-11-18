«Севилья» приложит все усилия для подписания Депая

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи планирует сделать всё для подписания нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Об этом информирует Football Espana. Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует избавиться от нидерландца предстоящей зимой для разгрузки зарплатной ведомости. По сведениям СМИ, «сине-гранатовые» готовы отпустить Депая бесплатно.

Источник отмечает, что сам футболист не рассматривает вариант перехода в «Севилью», он хочет перейти в топ-клуб.

В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие лишь в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.