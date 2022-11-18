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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус рассказал о совете, который ему дал Бензема

18 Ноября 2022 • 18:55 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился информацией, как он относится к жёсткой игре против него на футбольном поле.

«Когда я получаю мяч, я думаю только о голе. Я понимаю, что против меня могут сыграть жестко, но я готов к этому. Карим Бензема мне сказал, что я должен быть спокойным, если соперники так играют, значит, они меня боятся», — цитирует слова Винисиуса Globo Esporte.

В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и сделал пять ассистов.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
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