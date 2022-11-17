«Реал» — лучшая команда года по версии Globe Soccer Awards

Мадридский «Реал» признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards. В минувшем сезоне «сливочные» выиграли чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В прошлом году лучшим клубом был признан лондонский «Челси».

Отметим, что ранее награду лучшего тренера года получил наставник «Реала» Карло Анчелотти, а лучшим футболистом года был признан французский форвард Карим Бензема.

В текущем сезоне мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 14 туров. От лидирующей «Барселоны» команду отделяет два балла.