Бензема — лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards. В минувшем сезоне нападающий вместе со своим клубом выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Стоит отметить, что Бензема стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов. Напомним, ранее француз стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив одну результативную передачу. Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до конца июня 2023 года.