Анчелотти — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards. Напомним, что в минувшем сезоне «сливочные» выиграли чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Анчелотти возглавляет мадридский клуб с июля 2021 года. В текущем сезоне под его руководством «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 14 туров. Трудовое соглашение 63-летнего специалиста с командой рассчитано до конца июня 2024 года.

Ла Лига ушла на паузу из-за проведения чемпионата мира – 2022 в Катаре, возобновление турнира запланировано на 31 декабря.