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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» объявил имя нового главного тренера

17 Ноября 2022 • 19:43 Комментировать

Бывший главный тренер «Севильи» Пабло Мачин стал новым наставником «Эльче». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Трудовой договор между сторонами заключен до конца текущего сезона.

Ранее 47-летний специалист возглавлял «Севилью», «Эспаньол», «Алавес» и другие клубы. Последним место его работы стал клуб «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

«Эльче» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе всего четыре набранных балла после 14 туров. У команды нет ни одной победы в нынешнем розыгрыше Ла Лига, они четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Эльче Пабло Мачин
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