«Эльче» объявил имя нового главного тренера

Бывший главный тренер «Севильи» Пабло Мачин стал новым наставником «Эльче». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Трудовой договор между сторонами заключен до конца текущего сезона.

Ранее 47-летний специалист возглавлял «Севилью», «Эспаньол», «Алавес» и другие клубы. Последним место его работы стал клуб «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.

«Эльче» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе всего четыре набранных балла после 14 туров. У команды нет ни одной победы в нынешнем розыгрыше Ла Лига, они четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений.