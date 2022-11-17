Глеб: Я удивился, когда «Барселона» возглавила Ла Лигу

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о первом месте «сине-гранатовых» в чемпионате Испании.

«Для меня тоже стало удивлением, что они лидируют в Ла Лиге. В любом случае, «Барселоне» не хватает понимания в полузащите. Для результата нужно налаживать полузащиту и нападение», — приводит слова Глеба Metaratings.

Эксперт уверен, что у главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса получится построить новую команду, но для этого нужно время.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков после 14 туров. На втором месте идет «Реал», у которого 35 зачетных баллов.