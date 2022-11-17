Тчуамени: Бензема — лучший игрок в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени оценил уровень форварда Карима Бензема.

«Бензема является лучшим футболистом в мире. Мне приятно постоянно играть с ним. Его все время критикуют, но он привык к этому, поэтому критика на него никак не влияет», — приводит слова Тчуамени L'Equipe.

Напомним, 34-летний форвард стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 35 очков.