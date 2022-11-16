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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» отреагировала на дисквалификацию Левандовски

16 Ноября 2022 • 19:14 Комментировать (1)

В среду стало известно о том, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании. Каталонский клуб поспешил отреагировать на решение дисциплинарного комитета. «Сине-гранатовые» намерены обжаловать наказание для поляка.

«Барселона» подаст заявление в апелляционный комитет», - говорится в сообщении на официальном сайте «сине-гранатовых».

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски провёл за «Барселону» 19 матчей. В них польский нападающий записал на свой счёт 18 голов и четыре результативных паса на партнёров.

После 14 сыгранных туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Ноября 2022 в 19:18
«Сине-гранатовые» намерены обжаловать наказание для поляка.

«Барселона» подаст заявление в апелляционный комитет», - говорится в сообщении на официальном сайте «сине-гранатовых».....
Даже клуб считает, что три матча дисквы слишком мало......
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