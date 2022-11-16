​Бельерин не хочет уходить из «Барселоны» в январе

Защитник Эктор Бельерин не хочет покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к себе со стороны «Ромы». По данным испанской газеты Sport, 27-летний футболист настроен доработать свой действующий контракт. Он рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Эктор Бельерин перебрался в «Барселону» под занавес летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне защитник провёл за «сине-гранатовых» пять матчей. Результативными действиями Бельерин не отмечался.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эктора Бельерина в 15 миллионов евро.