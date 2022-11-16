​Кавани рассказал о первой встрече с Гаттузо как с тренером

В летнее трансферное окно нападающий Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии». В испанском клубе уругвайский нападающий работает под руководством Дженнаро Гаттузо. Кавани вспомнил о своей первой встрече с итальянским тренером после трансфера.

«Когда я увидел его, то сразу улыбнулся, вспоминая многочисленные столкновения на футбольных полях. Мы обнялись в его кабинете, было приятно. Между нами есть взаимное уважение.

«Валенсия» сделала отличный выбор. Гаттузо провёл потрясающую карьеру, и он сохранил свою сущность. Он может многому научить эту молодую команду», - рассказал Кавани La Gazzetta dello Sport.