​Левандовски дисквалифицировали на три матча

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дисквалифицирован на три матча. Польского футболиста наказали за жесты в адрес арбитра после своего удаления в недавнем поединке против «Осасуны». Об этом рассказывает COPE.

Из-за дисквалификации Роберт Левандовски не сыграет за «Барселону» в матчах чемпионата Испании против «Эспаньола», «Атлетико» и «Хетафе», которые пройдут в декабре-январе.

После 14 сыгранных туров испанской Ла Лиги «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Хави опережает мадридский «Реал» на два зачётных балла.

Напомним, что Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» летом.